Le cure odontoiatriche dovrebbero essere incluse nell’assistenza sanitaria di base. La rivista Smithsonian Magazine si chiede perché negli Stati Uniti e in molti altri paesi non sia così. Il rapporto tra la salute dei denti e quella del resto del corpo non è del tutto chiaro, ma esistono legami che “non dovrebbero più essere trascurati”. Bisognerebbe quindi superare l’idea che odontoiatria e medicina siano due campi separati.