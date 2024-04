La giunta militare birmana rischia di perdere il controllo della città di Myawaddy, uno dei principali poli commerciali al confine con la Thailandia, dopo che i soldati che la difendevano dalle forze di resistenza si sono arresi. È l’ennesima di una serie di sconfitte per l’esercito, che ha già perso il controllo di una porzione cruciale di territorio al confine con la Cina e con l’India, oltre che di parti dello stato del Rakhine. Per la giunta del generale Min Aung Hlaing ( nella foto ) è un’umiliazione arrivata pochi giorni dopo l’attacco con droni sulla capitale Naypydaw messo a segno dalla resistenza. Dal punto di vista militare l’impatto è stato limitato, scrive Asia Sentinel, ma psicologicamente dev’essere stato un duro colpo per i soldati.