Gli Stati Uniti concederanno alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc), il colosso taiwanese leader mondiale della fabbricazione di semiconduttori, prestiti per cinque miliardi di dollari e sovvenzioni per 6,6 miliardi per costruire nuovi impianti in Arizona, scrive il Financial Times. La decisione rientra nel piano con cui l’amministrazione di Joe Biden vuole rafforzare la produzione nazionale di alcuni settori considerati strategici. In base all’accordo raggiunto con la Casa Bianca, la Tsmc aprirà una terza fabbrica, in aggiunta alle due già previste, che dovrebbero entrare in funzione nel 2025 e nel 2028. I tre impianti costeranno in tutto 65 miliardi. ◆