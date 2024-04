“Nello stato di New York le donne di alcune comunità ebraiche ortodosse stanno manifestando da settimane perché gli sia garantito il diritto a divorziare dai mariti”, scrive il quotidiano israeliano Haaretz. In base alla legge ebraica, il divorzio non è definitivo finché l’uomo non consegna alla donna un get , un documento in cui dichiara che non è più legata a lui. La lettera deve inoltre essere approvata da tre rabbini. Le donne possono chiedere e ottenere il divorzio in sede civile, ma senza il divorzio religioso non sono considerate libere e vengono ostracizzate dalla comunità. Succede che uomini violenti usino i get per ottenere denaro e la custodia dei figli, o li neghino per costringere alla castità e al celibato l’ex partner.