Le scuole elementari con solo dieci alunni per classe d’età non sono più dei casi isolati, scrive il Chosun Weekly. A causa della bassa natalità, a Seoul ci sono 29 istituti con meno di duecento scolari e il declino procede a un ritmo di cinquecento classi in meno all’anno nella sola capitale coreana. Rispetto al 2023 quest’anno ci sono quasi 13mila alunni in meno e si prevede che nel 2025 il numero calerà ancora. Il fenomeno però non è generalizzato. Gli istituti che promettono i risultati migliori in termini di accesso alle scuole medie più prestigiose continuano a essere presi d’assalto. Così, mentre da un lato ci sono scuole che lottano per la sopravvivenza, dall’altro gli istituti più affollati hanno difficoltà di gestione e faticano ad accogliere tutti. La bassa natalità interessa tutto il paese, ma a Seoul si aggiunge anche l’alto costo della vita: chi ha figli non può permettersi di vivere nella capitale e si trasferisce in provincia. ◆