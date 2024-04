Una famiglia guarda l’eclissi solare totale dalla terrazza panoramica del grattacielo Hudson Yards, a New York, il più alto punto d’osservazione nell’emisfero occidentale. Quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole, la visione del Sole dal nostro pianeta può essere oscurata in tutto o in parte. Questi fenomeni sono abbastanza comuni, ma l’eclissi del 9 aprile è stata particolare rispetto ad altre anche perché era visibile da un’area molto vasta e popolosa del Nordamerica.