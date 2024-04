Il Partito del potere popolare (Ppp) del presidente Yoon Suk-yeol ha subìto una grave sconfitta alle elezioni del 10 aprile per il rinnovo del parlamento. Stando agli exit poll il Partito democratico (Pd) e il Partito democratico unito insieme avrebbero ottenuto tra i 168 e i 197 seggi dei 300 disponibili. Ora per il conservatore Yoon si prospetta una seconda parte di mandato ancora più difficile della prima, già condotta senza una maggioranza in parlamento. Secondo alcuni analisti, Yoon ha deluso le aspettative in economia, soprattutto per quanto riguarda la lotta all’inflazione e la riduzione delle disuguaglianze. Nella foto il leader del Pd Lee Jae-myung, Seoul, 10 aprile 2024