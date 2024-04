Foreste Nelle zone tropicali esistono molte strade “fantasma” che non compaiono sulle mappe ufficiali. La costruzione di queste strade contribuisce alla frammentazione delle aree naturali, mettendo a rischio la biodiversità. Una ricerca pubblicata su Nature mostra che il fenomeno è molto diffuso in paesi asiatici come Indonesia, Malaysia e Papua Nuova Guinea. Lo studio è stato condotto in particolare nel Borneo, a Sumatra (nella foto) e in Nuova Guinea. In queste regioni le strade informali o illegali sono molto più numerose di quelle ufficiali. Di solito vengono costruite dagli agricoltori, dai minatori, dai boscaioli, da chi vuole occupare le terre o specularci e dai trafficanti di droga. L’apertura di nuove strade tende a favorire la deforestazione.