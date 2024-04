In Patagonia, in una tomba risalente a 1.500 anni fa, accanto ai resti di 21 esseri umani sono stati trovati quelli di un esemplare di Dusicyon avus, una specie di canide estinta circa cinquecento anni fa. L’analisi del dna suggerisce che l’animale condivideva la stessa dieta delle persone sepolte, scrive Royal Society Open Science. La specie potrebbe quindi essere stata addomesticata molto prima dell’arrivo dei cani in Patagonia, avvenuto tra i settecento e i novecento anni fa.