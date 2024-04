Donald Trump a New York il giorno dopo l’inizio di uno dei processi penali in cui è imputato. L’ex presidente è accusato di aver falsificato i bilanci della sua azienda nel tentativo di coprire una relazione che aveva avuto anni prima con un’attrice. Dopo l’udienza del 16 aprile Trump ha voluto polemicamente visitare un negozio di alimentari di Harlem, dove nel 2022 un dipendente aveva ucciso un cliente che lo aveva aggredito. L’uomo era stato incriminato da Alvin Bragg, il procuratore che ora porta avanti l’accusa contro Trump. In un secondo momento Bragg aveva fatto cadere le accuse.