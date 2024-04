◆ Ho letto con interesse l’inchiesta del Guardian su come l’esercito israeliano ha affidato a un algoritmo il compito di identificare obiettivi a Gaza (Internazionale 1558). Mi viene però da pensare che ci sia una sorta di intenzione nel togliere responsabilità alle precise scelte politiche e militari dello stato israeliano e del suo esercito. Anche se i bersagli sono scelti dai due sistemi di ia, Lavender per gli “obiettivi umani” (sic!) e Gospel per gli edifici, i parametri su cui si basa l’intelligenza artificiale sono definiti da esseri umani. E comunque non possiamo scordarci i video in cui i soldati, tutti contenti e fieri, commettono atrocità. In queste azioni c’è ben più della vendetta per i morti del 7 ottobre. C’è una precisa volontà razzista, coloniale e sterminatrice.

Giovanni Bongera