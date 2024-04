La festa delle mongolfiere per celebrare l’Eid al fitr, la fine del Ramadan. Ogni anno dal 1950 a Wonosobo, nella provincia di Giava Centrale, l’evento segna la chiusura del mese di digiuno per i musulmani. Il ministro dei trasporti stima che 193 milioni di indonesiani si sono messi in viaggio per festeggiare questo Eid in famiglia, quasi il 72 per cento della popolazione del paese, definendolo “il più grande spostamento di massa nella storia indonesiana”.