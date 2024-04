“La risposta di Teheran al bombardamento israeliano a Damasco del 1 aprile conferma che la questione palestinese non può essere ignorata, mentre le alleanze regionali sono variabili e volatili”, scrive su Al Araby al Jadid Ahmad Jamil Azem, che insegna relazioni internazionali alla Birzeit university, in Cisgiordania. Secondo Azem, da decenni Israele usa l’Iran per distogliere l’attenzione dalla questione palestinese: “Gli israeliani invocano la minaccia iraniana e sciita per giustificare una normalizzazione con i paesi arabi”. L’attacco israeliano del 1 aprile, in quest’ottica, è servito a distrarre l’attenzione della comunità internazionale da quello che sta succedendo a Gaza e a ripristinare il sostegno a Israele in un momento in cui crescevano le critiche sulle sue operazioni nella Striscia e in Cisgiordania.