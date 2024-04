Astronomia Le missioni sulla Luna (nella foto, un’impronta lasciata durante la missione Apollo 11 nel 1969) potrebbero alterare l’ambiente del nostro satellite. Secondo Science bisogna studiare gli elementi che rischiano di andare perduti, in particolare i materiali volatili come l’acqua, i gas nobili e i composti chimici presenti nella tenue atmosfera lunare. Anche il suolo nella regione perennemente in ombra dovrebbe essere studiato prima che venga contaminato.