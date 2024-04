Le regine del Bombus impatiens, una specie di bombo diffusa nell’est degli Stati Uniti, sono in grado di sopravvivere fino a una settimana sott’acqua durante l’ibernazione. Questa caratteristica potrebbe consentirgli di superare indenni l’inondazione delle tane sotterranee dove le regine si rifugiano nei mesi invernali. Gli autori dello studio, pubblicato su Biology Letters, lo hanno scoperto per caso dopo un incidente di laboratorio. Ora hanno intenzione di verificare se questa capacità è presente anche in altre specie di bombi e insetti affini.