Le piante comunicano anche attraverso il sottosuolo. È noto che diffondono nell’aria segnali chimici per trasferire informazioni su minacce ambientali, sulla disponibilità di risorse o per attivare meccanismi di difesa. Ma la comunicazione sotterranea è stata meno studiata, scrive Science. Potrebbe avvenire grazie a sostanze rilasciate dalle radici, anche se non è chiaro come possano diffondersi. Un meccanismo di questo tipo potrebbe essere sfruttato per la protezione delle colture.