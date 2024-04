Nel mondo un adulto su cinque soffre di stanchezza cronica. I motivi possono essere molti, come un’alimentazione sbagliata, la sedentarietà o il tipo di lavoro svolto. Anche la salute mentale può incidere. Secondo New Scientist per risolvere il problema non basta motivarsi a fare di più, ma bisogna imparare a gestire meglio le proprie riserve di energia.