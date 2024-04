I lavoratori dello stabilimento della Volkswagen di Chattanooga, nel Tennessee, hanno deciso di aderire al sindacato United automobile workers (Uaw), che da tempo sta cercando di raccogliere iscritti nelle fabbriche del sud degli Stati Uniti, controllate da case automobilistiche straniere. In un referendum tenuto tra il 17 e il 19 aprile, scrive il Wall Street Journal, il 73 per cento degli operai ha votato per avere una rappresentanza sindacale. Si è recato alle urne l’84 per cento dei 4.300 lavoratori con diritto di voto. È la prima volta che lo United automobile workers ottiene una vittoria simile in una fabbrica del sud non controllata dai tradizionali colossi di Detroit, cioè la Ford, la General Motors e la Stellantis. ◆