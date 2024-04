Per la prima volta in più di un anno il valore di borsa del colosso petrolifero Exxon Mobil ha superato quello della Tesla, scrive Bloomberg. Da tempo la casa automobilistica registra un forte rallentamento delle vendite dei suoi veicoli elettrici: sono diminuite per la prima volta dal 2020. Una delle conseguenze è stato il calo delle azioni in borsa: dall’inizio dell’anno il titolo della Tesla ha perso il 41 per cento. L’azienda del miliardario Elon Musk, inoltre, ha deciso di licenziare il 10 per cento dei suoi dipendenti. La produzione di greggio della Exxon Mobil, invece, è tornata a crescere grazie allo sfruttamento dei giacimenti della Guyana, in Sudamerica, e del bacino Permiano, negli Stati Uniti.