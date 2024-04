Il peso dell’ecoansia

◆ L’articolo di Nature (Internazionale 1559) dimostra come reagiamo a diversi fattori che generano ansia. L’ansia è una funzione mentale utile che ci aiuta ad anticipare il pericolo e ad adottare misure per evitarlo o mitigarlo. Sicuramente, in una certa misura, l’ecoansia dovrebbe aiutarci a compiere i passi necessari per affrontare saggiamente il cambiamento climatico.

Antonio E. Nardi

Non è come sembra

◆ Sono un collezionista di fotogiornalismo e questo articolo sull’artista canadese Jeff Wall è perfetto (Internazionale 1559). Grazie, come sempre, a Christian Caujolle.

Lorenzo Spallino

L’intelligenzaartificiale scegliechi sarà ucciso

◆ Sono rimasto sconcertato dall’articolo del Guardian sull’algoritmo usato dall’esercito israeliano per identificare gli obiettivi a Gaza (Internazionale 1558). L’intelligenza artificiale stabilisce quanti palestinesi innocenti dovranno morire per ogni miliziano di Hamas individuato dalle bombe israeliane. Ma il cinismo e la disumanità dei militari e degli uomini dei servizi segreti israeliani intervistati mi fa ancora più inorridire: “Non conviene sprecare bombe costose per persone poco importanti”. Questa è la loro morale, davvero barbara.

Giovanni Consoletti

Nella nuova fattoria

◆ Grazie per aver pubblicato l’articolo sulla famiglia di agricoltori vegani (Internazionale 1558) in copertina.

Marco Lorenzi

Se il genocidio è un rumore di fondo

◆ Ho ascoltato l’audio dell’articolo di Naomi Klein sul discorso del regista del film La zona d’interesse (Internazionale 1555). In genere non rileggo gli articoli dopo averli ascoltati, ma stavolta ho sentito il bisogno di ritornare su quelle parole. Dopo ho anche cercato il video del discorso e l’ho guardato, e forse lo riguarderò ancora. Quella riflessione così profonda, ma allo stesso tempo così chiara e illuminante, mi ha scosso profondamente e credo (spero) mi resterà addosso a lungo.

Alessio

