Sudafrica Sette operai sono morti il 6 maggio nel crollo di un edificio in costruzione a George, lungo la costa sud. Nel cantiere lavoravano 75 persone. All’8 maggio, 36 sono state estratte vive dalle macerie.

Rep. Dem. del Congo Cinque razzi sono esplosi il 3 maggio su un campo per sfollati a Goma, causando almeno dodici morti, in gran parte donne e bambini. Gli Stati Uniti hanno chiamato in causa apertamente il Ruanda, considerato il sostenitore dei ribelli dell’M23, chiedendo a Kigali di chiarire le responsabilità dell’attacco.