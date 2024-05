Rimanere in contatto con gli amici non è facile, riconosce il Guardian, ma alcuni accorgimenti possono aiutare. Provare a vedersi almeno una volta alla settimana dovrebbe essere una priorità, perché le relazioni hanno bisogno di tempo. È importante trovare nuove attività da fare insieme, incontrandosi nel mondo reale e non solo online. Se un amico sbaglia, merita una seconda possibilità. Se vive all’estero è buona abitudine rispondere sempre al telefono, evitando i messaggi vocali. Infine è bene accettare che i rapporti cambiano e che non tutti restano amici per tutta la vita.