La nostalgia oggi è considerata un’emozione prevalentemente positiva, scrive New Scientist, ed è anche una potente risorsa psicologica: agisce sull’autostima e sul senso di connessione sociale, oltre a diminuire solitudine, ansia e stress. Secondo diversi studi, nelle persone anziane può migliorare la memoria e ridurre la depressione. Questa capacità terapeutica è spesso sfruttata anche nei posti di lavoro, per esempio quando si ricordano i giorni memorabili di un’azienda, per migliorare il benessere dei dipendenti e rafforzarne l’identità professionale. Gli effetti benefici di quest’emozione renderebbero infatti i lavoratori più collaborativi, aiutandoli a sopportare meglio la pressione. ◆