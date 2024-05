Il 3 maggio sul mercato di New York il prezzo di una tonnellata di cacao è sceso sotto i settemila dollari, segnando un crollo di quasi il 40 per cento rispetto alle quotazioni record registrate negli ultimi mesi, scrive Le Monde. “La caduta è tanto brutale quanto spettacolare è stata la crescita”, sottolinea il quotidiano francese. Alla metà di aprile il prezzo del cacao aveva raggiunto gli 11.722 dollari alla tonnellata a New York e le 9.285 sterline a Londra. Il rincaro è stato causato dai cattivi raccolti nei paesi dell’Africa occidentale, in particolare in Costa d’Avorio (il maggior produttore mondiale), dove le piantagioni sono state fortemente danneggiate dalle condizioni climatiche avverse. ◆