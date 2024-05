◆ Il lago Pangong si estende per 134 chilometri sul margine occidentale dell’altopiano tibetano. A 4.225 metri sul livello del mare, è uno dei laghi più alti del mondo. Un tempo le sue acque confluivano nell’Indo, ma in seguito il suo emissario è stato ostruito dalle frane. Si è quindi trasformato in un bacino endoreico (cioè senza sbocco al mare). A causa dell’accumulo di sali minerali le sue acque sono diventate salmastre. Il lago è attraversato dal confine tra India e Cina in corrispondenza dell’insenatura visibile in basso a destra, ed è stato più volte al centro delle tensioni tra i due paesi: nel 2020 in questa zona centinaia di soldati indiani e cinesi si sono affrontati in una serie di scontri che hanno causato decine di vittime.