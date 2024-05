In una foresta dell’Indonesia è stato osservato un orango di Sumatra (Pongo abelii, a sinistra) medicarsi una ferita sotto l’occhio con una specie di liana (Fibraurea tinctoria) nota per le sue proprietà curative. L’orango ha masticato le foglie per ottenenere una poltiglia che ha applicato sulla lesione, scrive Nature Scientific Report. Nel giro di poche settimane la ferita è guarita (a destra), lasciando una piccola cicatrice. Questo comportamento sembra suggerire che la capacità di riconoscere e usare sostanze con proprietà mediche si sia evoluta in un antenato comune alle grandi scimmie e agli umani.