◆ Ho letto gli articoli di copertina sui problemi legati all’uso costante degli smartphone da parte di bambini e adolescenti (Internazionale 1561). Scienze sociali e statistica sono ambiti non sempre complementari: in quale statistica mettiamo un ragazzo che non dimostra (e probabilmente non ha e non avrà) alcuna “crisi di salute mentale” statisticamente rilevante, ma che rimane di fronte a uno smartphone invece che giocare e relazionarsi con gli altri? Non c’è tempo per aspettare dati statistici più rigorosi per dimostrare il disastro sociale che internet e i social network non tanto creano (su questo concordo con Candice Odgers nell’articolo di Nature) ma sicuramente amplificano e cronicizzano.

Marco Cenacchi