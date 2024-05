Contro le allergie sono allo studio nuovi trattamenti, scrive New Scientist. Finora i tentativi di individuare una soluzione efficace per tutti non hanno dato risultati. Per questo motivo negli ultimi anni sono state sviluppate terapie alternative che agiscono sulle immunoglobine E (Ige), proteine coinvolte nella risposta immunitaria. Un metodo prevede di bloccare le Ige, un altro di intervenire sul loro meccanismo di azione.