La Commissione europea ha annunciato la chiusura della procedura per violazione dello stato di diritto avviata contro la Polonia nel 2017, quando al governo c’era il partito sovranista Diritto e giustizia. La decisione, scrive Euronews, è stata presa in seguito alle misure, adottate dal nuovo governo guidato da Donald Tusk, per ripristinare l’indipendenza della magistratura.