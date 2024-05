Il 6 maggio sono stati assegnati i premi Pulitzer, i più importanti riconoscimenti giornalistici del mondo. Uno dei premi più prestigiosi è andato a ProPublica, per le inchieste sui rapporti tra alcuni miliardari e i giudici della corte suprema. La Reuters è stata premiata per i servizi sull’attacco di Hamas del 7 ottobre e sulla guerra israeliana nella Striscia di Gaza. Ci sono stati riconoscimenti per i giornali locali, per esempio Look­out Santa Cruz per il racconto delle inondazioni nella contea di Santa Cruz, in California.