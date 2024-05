“U n gruppo di organizzazioni della società civile ha documentato in un rapporto 327 sparizioni forzate dall’inizio dello stato d’emergenza, decretato nel marzo del 2022 dal presidente Nayib Bukele e ancora in vigore”, scrive El País. In questi due anni agenti e militari salvadoregni hanno arrestato 78mila persone, “in maggioranza giovani tra i 18 e i 30 anni con poche ricorse economiche, accusati di far parte di qualche banda criminale”. Secondo il rapporto, nello stesso periodo è stata documentata la morte di almeno 244 persone mentre erano sotto la custodia dello stato.