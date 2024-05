Il governo cinese ha approvato un piano che prevede l’emissione di titoli di stato a lunga scadenza per un valore di mille miliardi di yuan (127 miliardi di euro). I fondi raccolti in questo modo, spiega il Financial Times, saranno usati per stimolare l’economia. In particolare, Pechino ha intenzione di sostenere alcuni settori che aiutino il sistema produttivo a superare gli effetti della grave crisi immobiliare e la dipendenza dalle grandi opere infrastrutturali, che negli ultimi anni ha portato fuori controllo i debiti di molte amministrazioni locali. La Cina, conclude il quotidiano, aveva varato un piano simile per sostenere l’economia durante la pandemia di covid-19.