In alcune università statunitensi continuano le tensioni legate alle manifestazioni degli studenti in favore del popolo palestinese. Il 10 maggio la polizia ha smantellato gli accampamenti allestiti nei campus del Massachusetts institute of technology (Mit) e dell’università della Pennsylvania. “Gli amministratori degli atenei temono nuove mobilitazioni in vista delle cerimonie di consegna dei diplomi, che si tengono a maggio”, scrive il Los Angeles Times. Secondo l’organizzazione non profit Armed conflict location and event data project (Acled), il 97 per cento delle manifestazioni nei campus si è svolto in modo pacifico. Su 553 iniziative tra il 18 aprile e il 3 maggio, in meno di venti ci sono stati scontri o danni alle proprietà. Nello stesso periodo l’Acled ha documentato almeno settanta casi di interventi delle forze di polizia nei campus e un totale di almeno 2.600 arresti. ◆