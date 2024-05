Alcune case a Gardi Sugdub, nell’arcipelago di San Blas, sulla costa caraibica di Panamá. Sulla piccola isola abitano poco più di mille persone, in maggioranza nativi di etnia guna. A causa dell’innalzamento del livello del mare per la crisi climatica Gardi Sugdub rischia ora di essere sommersa, e circa trecento persone saranno trasferite in un villaggio sulla terraferma che hanno cominciato a costruire nel 2010 in accordo con il governo panamense. Saranno così la prima comunità di sfollati climatici delle Americhe.