La miopia sta diventando più comune in tutto il mondo. Attualmente circa il 30 per cento della popolazione mondiale è miope, ma entro il 2050 questo dato dovrebbe raggiungere il 50 per cento. Anche la miopia grave, quella che supera le cinque diottrie, è in crescita. Secondo Nature, però, a destare preoccupazione è soprattutto la diffusione della miopia tra i bambini. Il fenomeno potrebbe dipendere dal tempo trascorso al chiuso. Durante l’infanzia, infatti, la struttura dell’occhio può modificarsi a seconda delle condizioni ambientali. Per prevenire la miopia gli esperti raccomandano di trascorrere almeno un’ora all’aperto ogni giorno, ma in molti contesti questo non è sempre possibile. Si cercano quindi misure alternative. Non è ancora chiaro perché stare all’aperto faccia bene alla vista: forse incidono le differenti caratteristiche della luce. Se così fosse, si potrebbe modificare l’illuminazione degli interni per renderla più simile a quella naturale. Un’altra soluzione è ricreare il tipo di visione all’aperto, per esempio decorando le pareti con immagini di scene naturali. ◆