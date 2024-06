Uno studio preliminare pubblicato su bioRxiv ha proposto un metodo per indicizzare le sequenze di dna. Lo strumento dovrebbe consentire di cercare le sequenze in modo facile ed economico, scrive Science. Il metodo organizza i dati delle sequenze e li comprime, facilitando le ricerche, in modo simile all’indicizzazione delle pagine web sui motori di ricerca. Al momento è stato indicizzato il 10 per cento delle sequenze note di dna, rna e proteine.