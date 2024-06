L’ex primo ministro tailandese Thaksin Shinawatra è stato incriminato per aver insultato la monarchia in un’intervista a un giornale sudcoreano nel 2015. Per la legge sulla lesa maestà, in base a cui più di 270 persone sono state incriminate negli ultimi quattro anni, rischia fino a quindici anni di carcere. Finché non comincerà il processo, Shinawatra dovrà limitare le sue ambizioni politiche, scrive la Bbc.