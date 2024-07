Anche gli animali domestici, come gli esserei umani, possono soffrire di mal d’auto. La cinetosi deriva da un disturbo dell’apparato vestibolare, la componente dell’orecchio interno che contribuisce a regolare l’equilibrio e l’orientamento. Se c’è un conflitto tra più stimoli, per esempio tra ciò che si vede e ciò che si sente fisicamente, il sistema vestibolare invia un segnale di pericolo al cervello, che può generare lo stimolo del vomito. I cuccioli soffrono di più il mal d’auto perché le strutture del loro orecchio interno non sono ancora del tutto sviluppate. Molti crescendo superano il problema, spiega il Washington Post, ma alcuni animali, come alcuni umani, non ci riescono. Il primo passo per aiutarli è consultare un veterinario, che potrebbe prescrivere dei farmaci. Durante il viaggio è molto importante mantenere l’automobile fresca e ventilata, facendo attenzione a non far sporgere i cani dal finestrino perché potrebbero ferirsi.