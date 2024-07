Incastonata tra due potenze autoritarie come Russia e Cina, la Mongolia tiene regolarmente le elezioni dal 1990, scrive The Diplomat. Il 28 giugno il Partito del popolo mongolo, che ha governato negli ultimi quattro anni, si è aggiudicato per un soffio la maggioranza in parlamento, mentre il Partito democratico, all’opposizione, ha aumentato molto i suoi seggi. Al centro del dibattito, il malcontento per la corruzione e le disugualglianze.