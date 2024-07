Sono allo studio piccoli dispositivi a ultrasuoni indossabili, capaci di registrare in tempo reale molti dati corporei. Avrebbero una portata maggiore rispetto agli attuali sensori, che possono raccogliere informazioni fino a pochi millimetri sotto la pelle, e potrebbero monitorare costantemente il funzionamento degli organi in modo non invasivo. Secondo Nature però bisogna ancora ridurre le dimensioni di questi dispositivi.