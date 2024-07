Caldo Secondo l’osservatorio europeo Copernicus il mese di giugno del 2024 è stato il più caldo mai registrato. La temperatura media globale è stata di 16,6 gradi, 1,5 in più rispetto alla media del periodo compreso tra il 1850 e il 1990. È il tredicesimo mese consecutivo a far segnare un nuovo record di temperatura.

◆ Un’ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi ha causato la morte di almeno sei persone a To­kyo, in Giappone.

Rifiuti Una nuova tecnologia chimica potrebbe migliorare notevolmente il riciclo dei rifiuti tessili. Ogni anno si producono più di 110 milioni di tonnellate di fibre, la maggior parte delle quali si trasforma in rifiuti. Dopo l’uso meno dell’1 per cento viene riciclato, mentre il 73 per cento finisce in discarica o negli inceneritori. Uno studio pubblicato su Science Advances descrive un procedimento in più fasi che permette di separare le componenti dei tessuti misti di poliestere, cotone, nylon e altri materiali, restituendo alla fine molecole più piccole utilizzabili per la produzione di nuove fibre. Secondo gli autori questa tecnica potrebbe portare il tasso di riciclo fino all’88 per cento. Nella foto: una protesta contro l’inquinamento legato all’industria tessile a Berlino, in Germania

Piogge Una frana dovuta alle forti piogge in una miniera d’oro illegale sull’isola di Sulawesi, in Indonesia, ha provocato almeno 23 morti e 35 dispersi. ◆ Le piogge monsoniche hanno causato almeno 18 vittime in India, 14 in Nepal, otto in Bangladesh e quattro in Corea del Sud.

Incendi Un incendio ha provocato l’evacuazione di alcuni quartieri di Patrasso, in Grecia. Secondo il governo greco nel mese di giugno gli incendi sono più che raddoppiati rispetto al 2023. ◆ Più di diecimila persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa di un incendio a Oroville, in California.

Tempeste La tempesta tropicale Beryl ha raggiunto gli Stati Uniti, causando otto vittime e gravi danni in Texas e in Louisiana.

Piante Secondo uno studio il cactus Pilosocereus millspaughii (nella foto) è scomparso dall’isola di Key Largo, in Florida, a causa dell’innalzamento del livello dei mari. È la prima estinzione locale attribuita a questo fenomeno negli Stati Uniti.

Foreste Secondo il governo colombiano nel 2023 la deforestazione nel paese si è ridotta del 38 per cento rispetto all’anno precedente, toccando il livello più basso degli ultimi 23 anni.

