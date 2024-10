Kamala Harris (a sinistra) con Michelle Obama durante un comizio in Michigan, uno degli stati che potrebbero decidere le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. L’ex first lady ha tenuto un discorso di quaranta minuti in cui ha parlato molto della necessità di difendere il diritto all’aborto dagli attacchi dei repubblicani. Si è rivolta soprattutto agli uomini che pensano di votare per Trump, spiegando che la sua vittoria metterebbe a rischio la salute delle donne che amano e annullerebbe i progressi sulla parità di genere.