Scontri tra la polizia e i pensionati argentini che ogni mercoledì protestano contro le riforme economiche del presidente Javier Milei davanti al parlamento e a plaza de Mayo, sede della presidenza. Il 12 marzo si sono uniti alla manifestazione anche centinaia di ultrà di alcune delle principali squadre di calcio argentine, noti come barras bravas. Milei accusa i tifosi di voler destabilizzare il suo governo ultraliberista e di estrema destra. Per questo il 17 marzo la ministra della sicurezza Patricia Bullrich ha annunciato un progetto di legge per introdurre il reato di “associazione a delinquere calcistica”.