Una giovane giraffa pronta a essere trasferita in una nuova riserva naturale a trenta chilometri di distanza, vicino al lago Naivasha, in Kenya. Nelle ultime settimane i ranger del servizio forestale keniano hanno portato via centinaia di giraffe, zebre e antilopi dal Kedong ranch, un’area che per decenni è stata un corridoio naturale per la migrazione degli animali. Ma ormai questi terreni sono proprietà private su cui sono state costruite barriere, abitazioni e infrastrutture che ostacolano il passaggio della fauna selvatica.