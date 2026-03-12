Per molte donne che hanno un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la menopausa può peggiorare la confusione mentale, come dimostra uno studio recente condotto dalla Monash university in Australia e pubblicata sul Journal of psychiatric research. Oltre il 97 per cento delle intervistate ha affermato che la menopausa ha peggiorato notevolmente i sintomi dell’Adhd, in particolare la nebbia mentale e la disfunzione esecutiva, ha spiegato la neuropsicologa Caroline Gurvich, che ha condotto lo studio.