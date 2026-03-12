Una ricerca su Science Advances fa luce sul centro sensoriale degli ctenofori Mnemiopsis leidyi (nella foto), animali marini simili alle meduse comparsi circa 550 milioni di anni fa. Le ricostruzioni ottenute con microscopia elettronica hanno identificato 17 tipi di cellule nervose nell’organo aborale che rileva la luce e coordina il movimento delle ciglia. Queste cellule comunicano tramite sinapsi e segnali chimici formando una rete nervosa con funzioni simili a quelle di un cervello. I risultati suggeriscono che i sistemi nervosi centrali possano essersi evoluti più volte in modo indipendente.