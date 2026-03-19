L eqaa Kordia, attivista palestinese di 33 anni arrestata durante le proteste alla Columbia university contro la guerra israeliana a Gaza, è stata rilasciata il 16 marzo dopo un anno in detenzione ad Alvarado, in Texas. Fermata una prima volta nell’aprile 2024 e poi nel marzo 2025 durante un controllo, era accusata di aver violato i termini del visto studentesco. Le autorità avevano anche indagato su trasferimenti di denaro all’estero, che Kordia ha sempre detto fossero destinati alla famiglia, senza che venissero presentate accuse penali. Un giudice ha ritenuto credibile la sua versione e ha definito “fuorvianti” le tesi del governo, ordinando il rilascio su cauzione. “Ricoverata nelle settimane scorse per problemi di salute, la donna ha denunciato le dure condizioni di detenzione nel centro”, scrive la Bbc. Potrà tornare nel New Jersey mentre il suo caso non è ancora chiuso .