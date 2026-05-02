Per questo ha attaccato ripetutamente Powell. Prima con invettive piene di insulti – “stupido”, “testardo come un mulo”, “brutta persona”, “testa vuota” – e poi affibbiandogli il nomignolo spregiativo di Too Late (Troppo tardi): “Jerome, sei il solito ‘troppo tardi’. Sei costato agli Stati Uniti una fortuna e continui a farlo. Dovresti abbassare il costo del denaro di un bel po’. Sono andati in fumo centinaia di miliardi di dollari senza che ci sia inflazione”.

Da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha fatto di tutto per sottomettere la Fed ai suoi voleri, convinto che l’istituto non abbia tagliato abbastanza il costo del denaro: oggi i tassi di riferimento sono vicini al 3,75 per cento, mentre Trump sostiene che dovrebbero stare al massimo al 2 per cento.

Dopo il via libera ottenuto dal senato, il 15 maggio Kevin Warsh assumerà la carica di presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi l’economista, che a gennaio è stato indicato da Donald Trump come successore di Jerome Powell, si è sottoposto all’esame dei parlamentari, cercando di convincerli che non sarà un burattino nelle mani del presidente.

Ai senatori Warsh ha ribadito che non sarà un esecutore degli ordini di Trump, anche se per conquistare le sue simpatie ha già messo da parte le passate convinzioni da nemico dell’inflazione e del credito facile e – forse per non scontentare troppo il movimento Make America great again (Maga) – si è limitato a ribadire che il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 (la vittoria di Joe Biden contestata da Trump e poi sfociata nell’assalto al campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021) è stato ratificato.

Nell’agosto 2025, inoltre, Trump aveva annunciato il licenziamento “immediato” di Lisa Cook, una delle governatrici della Fed, accusandola di aver falsificato dei documenti per ottenere un mutuo. In seguito la sentenza di un tribunale ha permesso a Cook di restare in carica, ma sul suo caso è atteso un pronunciamento della corte suprema.

L’11 gennaio 2026 Powell aveva rivelato di essere oggetto perfino di un’azione legale del dipartimento di giustizia, per una vicenda (da molti considerata pretestuosa) legata a un progetto di ristrutturazione della sede dell’istituto. L’indagine è stata archiviata il 24 aprile.

Al di là delle rassicurazioni di Warsh, la politica e la finanza sono consapevoli di un aspetto che Trump e i suoi fedelissimi ignorano o fingono di ignorare: un fedelissimo ai vertici della Fed non garantisce che la banca farà tutto quello che dice la Casa Bianca, semplicemente perché ogni decisione dell’istituto è presa in modo collegiale dal consiglio dei governatori della Fed (in cui Powell ha annunciato che resterà anche dopo aver lasciato la presidenza, per altri due anni) e dalle varie commissioni in cui i governatori siedono insieme ai capi degli istituti regionali della banca.

Una conferma delle difficoltà che attendono Warsh è arrivata il 30 aprile, quando la Fed ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro. Trump invece vuole tassi molto bassi, soprattutto per poter finanziare agevolmente a debito i suoi piani di politica economica, per esempio l’estensione dei tagli fiscali favorevoli ai più ricchi e alle multinazionali introdotti nel 2017, durante il suo primo mandato, e scaduti alla fine del 2025; o l’aumento della spesa per le forze armate e per il controllo dell’immigrazione, in particolare per le espulsioni di massa degli stranieri.

Queste misure peseranno non poco sul bilancio federale e quindi sulle tasche degli statunitensi: l’Ufficio di bilancio del congresso (Congressional budget office, Cbo), un’agenzia federale che fornisce al parlamento studi sui conti pubblici, stima che entro il 2034 le politiche finanziarie della Casa Bianca aggiungeranno al bilancio federale altri 3.300 miliardi di dollari di debiti e che nei prossimi dieci il deficit di bilancio potrebbe raggiungere i 1.100 miliardi di dollari.