Continua presso le Nazioni Unite la lotta dello stato di Vanuatu per far approvare una risoluzione che invita i governi a intensificare l’impegno sul clima attraverso l’eliminazione graduale dei combustibili fossili e la protezione delle foreste. E soprattutto li invita a versare risarcimenti completi e tempestivi qualora non riescano ad attuare misure sufficienti per contrastare il cambiamento climatico. Secondo The Diplomat “la risoluzione proposta dall’arcipelago è una prova di resistenza all’influenza degli Stati Uniti nelle istituzioni multilaterali”.