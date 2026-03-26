Il 20 marzo il New York Times ha rivelato che secondo alcune fonti che hanno chiesto di restare anonime il presidente colombiano Gustavo Petro ( nella foto ) è oggetto di almeno due indagini penali negli Stati Uniti. L’agenzia Reuters ha aggiunto che il gruppo incaricato dell’indagine, formato da procuratori e agenti federali, sta analizzando presunti legami di Petro con persone coinvolte nel narcotraffico e il possibile uso di fondi illeciti per la sua campagna elettorale per le presidenziali del 2022. Le indagini sono nella fase iniziale e non è chiaro se ci sarà un’imputazione.